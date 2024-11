Update am Morgen: Alle wollen jetzt Lindner sprechen

Inmitten aller Verzweiflung in den spanischen Flutgebieten gab es am Wochenende eine gute Nachricht: Drei Tage nach den tödlichen Unwettern haben Helfer eine Frau lebend aus einem Auto geborgen . Die Frau sei neben der Leiche ihrer Schwägerin in dem Fahrzeug in Benetússer südlich von Valencia eingeklemmt gewesen, hieß es in spanischen Medienberichten. Helfer hätten ihre Schreie gehört, als sie aus einem Tunnel steckengebliebene Autos wegschleppten.