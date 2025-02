Update am Morgen: Weckruf von links für Hamburger Wahlkampf

Moin aus Hamburg,

hier ist man aufgewacht! In seiner letzten Woche hat der Bürgerschaftswahlkampf Fahrt aufgenommen - Bundestagswahl sei Dank. Denn die Linke holte vergangenen Sonntag in Hamburg mehr als 14 Prozent - sollte sie das am 2. März wieder schaffen, könnte das eine rot-grüne Mehrheit gefährden.

So wartet das politische Hamburg heute vor allem auf einen Termin in Mainz: das neue ZDF-Politbarometer im heute journal um 21:45 Uhr. Ist Rot-Grün weiterhin die wahrscheinlichste Regierungsvariante? Werden die Linken ihren Höhenflug fortsetzen? Mit welchen Folgen? Der Wahlkampf in Hamburg ist in Fahrt - und er kann heute Abend noch mehr Tempo aufnehmen.

Lage im Nahost-Konflikt

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Was heute noch wichtig ist

Ausfälle auf Flughäfen München und Hamburg erwartet: Passagiere an den Flughäfen in München und Hamburg müssen sich am Donnerstag und Freitag auf Flugausfälle und weitere Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte an beiden Standorten zu Warnstreiks aufgerufen. Auch an anderen Orten wird gestreikt: in Essen bei den Entsorgungsbetrieben, in Erfurt in Kliniken und in Hamburg außerdem auch bei der Stadtreinigung, im Hafen und bei städtischen Behörden.