Update: Seniorenexpress, Klima-Bummelzug und Autobremse

Die Älteren kennen sie wahrscheinlich gut, Jüngere vielleicht überhaupt nicht mehr oder nur vom Namen: Gregor Gysi, Dietmar Bartsch und Bodo Ramelow. Diese "Silberlocken" - wie sie sich selbst nennen - wollen bei der Bundestagswahl die Zukunft der Linken retten: In Form von Direktmandaten. Denn für die Partei könnte es sehr knapp werden, über die Fünf-Prozent-Hürde zu kommen - und so wieder in den Bundestag einzuziehen.