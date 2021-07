Überflutungen - Katastrophenfall auch in Bayern: Während die Wassermassen nach den katastrophalen Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vielerorts zurückgingen und die Aufräumarbeiten laufen, haben heftige Regenfälle in Südostbayern, in der Sächsischen Schweiz und in Österreich weitere Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Bundesfinanzminister Olaf Scholz haben sich ein Bild von der Hochwasserlage in Bayern gemacht. Sie sicherten schnelle Hilfe zu.