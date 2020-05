wir befinden uns in Woche zwölf des Corona-Lockdowns. Auch wenn nach und nach viele Maßnahmen gelockert werden, findet das Leben weiterhin in einer Ausnahmesituation statt. Es liegt uns Menschen nicht, eine Krise über einen so langen Zeitraum auszuhalten, gerade wenn das wirkungsvollste Mittel gegen die Krise Herumsitzen und Nichtstun ist. Das zeigt sich an den deutschlandweiten Protesten gegen die Corona-Maßnahmen, es zeigt sich aber auch an den neuen Machtkämpfen zwischen Bund und Ländern, wer beim weiteren Vorgehen in der Corona-Krise den Ton angeben soll.