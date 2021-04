Sechs Millionen Deutsche sind inzwischen vollständig geimpft. In der Berliner Seniorenwohnanlage "Moro" leben 135 von ihnen. In den Gemeinschaftsraum dürfen die Seniorinnen und Senioren trotzdem nicht und leiden an der fehlenden Geselligkeit, berichten sie heute Abend bei Frontal21, um 21 Uhr. Eine alte Dame erzählt, sie spiele sonst gerne "Mensch-ärgere-Dich-nicht", aber nur zu zweit mache es ihr keinen Spaß mehr. Und so ärgern sich die Menschen in der Seniorenanlage nicht nur, sie fühlen sich eingesperrt, einsam und ihrer Lebensfreude geradezu beraubt.