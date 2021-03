Der Weltmeister-Trainer geht - wer kommt?

wo waren Sie am Abend des 13. Juli 2014? Es war ein Sonntag, fünf Tage nachdem die DFB-Elf mit dem 7:1 gegen Brasilien Deutschland in einen Fußball-Rausch geschossen und den WM-Gastgeber gedemütigt hatte. Nun das Finale gegen Argentinien, eine ganz andere Partie. In der regulären Spielzeit fällt kein Tor. In der ersten Hälfte der Verlängerung fällt kein Tor. Erst in der 113. Minute trifft der eingewechselte Mario Götze - elf Minuten später ist Deutschland Weltmeister. Und Jogi Löw ist Weltmeister-Trainer. "Zeig der Welt, dass du besser bist als Messi", hatte er Götze vor dessen Einwechslung zugeraunt.