Am Freitag zeigt sich die Sonne in Alpennähe und anfangs im Osten. Sonst ist der Himmel bedeckt und von Nordwesten her beginnt es zu regnen, teils schauerartig verstärkt und mit einzelnen Gewittern. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Südwest, am Nachmittag dreht er im Nordwesten auf Nordwest. Dabei treten starke bis stürmische Böen auf, auch Sturmböen sind möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 Grad in Ostbayern und 11 Grad am Niederrhein. Am Nachmittag wird es im Nordwesten deutlich kühler.