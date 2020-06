Wenn in Pest-Zeiten jemand niesen musste, riefen die Umstehenden "Gesundheit!". Was bedeutet haben mag: Hau ab, ich bin gesund! Verbürgt ist das so allerdings nicht. In anderen Ländern gilt der Segenswunsch eindeutig dem Niesenden: "Bless you!" auf Englisch, "Jesús!" im Spanischen und auf Portugiesisch "Santinhas!", was so viel heißt wie: Alle Heiligen sollen mit Dir sein!