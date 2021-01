Den wohl schlimmsten Moment seiner Profisegler-Karriere hatte er da gerade 20 Stunden hinter sich. Auf dem Atlantik in Stockfinsternis, nur noch 90 Seemeilen vom Ziel entfernt, knallt sein Segelboot gegen einen spanischen Fischtrawler. Boris Herrmann wird aus seinem 20-Minuten-Schlaf gerissen: "Ich guck hoch an diese Wand von dem Fischerboot. Mein Boot klebt an denen dran und wird vom Wind dagegen gedrückt; von den Wellen dagegen geworfen, stark beschädigt." Aus der Traum, auf der Zielgeraden noch ein richtig gutes Rennen zu machen. Von da an ging es ihm nun nur noch darum, überhaupt wieder in Sicherheit zu kommen.