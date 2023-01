Update am Morgen : Grüne Abbruchkanten

Unbekannte legen in Moskau Blumen für Opfer von Dnipro nieder Nach dem verheerenden Raketeneinschlag sind in der russischen Hauptstadt Blumen an einem Denkmal niedergelegt worden. Das Denkmal im Zentrum erinnert an die ukrainische Dichterin Lessja Ukrajinka. Dort war auch ein gerahmtes Foto des zerstörten Wohnhauses in Dnipro zu sehen.