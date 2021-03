Heute gibt es einige Hochkaräter in der ZDF mediathek: "Zum Glück bleibt es in der Familie" ist eine französische Komödie mit Starbesetzung: Kim (Muriel Robin) und Alex (Héléna Noguerra) leben zusammen in Paris und sind ein glückliches Paar. Während einer Geschäftsreise in Thailand schließen sie das Waisenmädchen Maily ins Herz und möchten es adoptieren. Doch dafür benötigen sie die Hilfe eines Mannes: Als Schein-Ehemann sorgt "Monsieur Claude"-Star Christian Clavier für Chaos. Dabei nimmt der Film so einige weit verbreitete Klischees auf die Schippe.