Update am Abend: Frohe Weihnachten - trotz Magdeburg

Es wird jetzt aufgearbeitet, was in Magdeburg passiert ist, wie es dazu kam und warum es nicht verhindert werden konnte. Ganz genau schauen die Behörden jetzt auch auf jede Äußerung: So wurde in Bremerhaven ein 67-Jähriger kurzzeitig festgenommen, nachdem er in einem TikTok-Video angedroht hatte, am 1. Weihnachtstag alle arabisch oder südländisch aussehenden Menschen abzustechen . Nachdem er angab, betrunken gewesen zu sein, kam der Mann wieder auf freien Fuß.