Update am Abend: Fragwürdige Geschäfte in und mit Russland

Mannheim kommt nicht aus den Schlagzeilen. Schon wieder gab es einen Angriff mit einem Messer, diesmal auf einen 62-jährigen AfD-Politiker . Der Mann aus der Gemeinderatsfraktion der Partei wurde am Ohr und am Bauch verletzt, als er mehrere Personen zur Rede gestellt hat, die Wahlplakate der AfD abreißen wollten. So schilderte ein Parteikollege den Vorfall.