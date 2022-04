Ove lebt in einer Reihenhaussiedlung in Schweden. Seit dem Tod seiner Frau Sonja ist er des Lebens überdrüssig und lässt seinen Frust an den Nachbarn aus. Ove beschließt, seinem Leben ein Ende zu machen. Doch jedes Mal wird er gestört. Immer will einer was von ihm, meistens die verhassten Nachbarn. Und so kehrt Ove, ohne es zu bemerken, Schritt für Schritt ins Leben zurück. Schwedens Superstar Rolf Lassgård glänzt in "Ein Mann namens Ove" in der Rolle des Miesepeters mit großem Herzen. (111 min, verfügbar bis 19.05.2022)