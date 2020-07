Elon Musk will mit seinem Unternehmen SpaceX noch in diesem Jahrzehnt Menschen zum Mars schicken. Bis es aber soweit ist, müssen wir Rovern wie "Perseverance" den Vortritt lassen. Heute um 13:50 Uhr deutscher Zeit brach er von Cape Canaveral auf in Richtung Mars. Im Februar soll er auf dem Roten Planeten landen und Hinweise auf die Frage zusammentragen, die nicht nur David Bowie bewegte: Gibt es Leben auf dem Mars?