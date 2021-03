In letzter Sekunde trennen sich CDU und CSU, so gut es geht, von Nüßlein und Löbel - vor allem auf Drängen der Wahlkämpfer in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Was bleibt, ist die Angst vor dem Urteil der Wähler am Sonntag, und die Sorge, dass die beiden ersten womöglich nicht die letzten Fälle bleiben werden.