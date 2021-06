Seit 20 Jahren wütet der Krieg in Afghanistan und hat Hunderttausende Menschen das Leben gekostet. Nun haben die USA den Truppenabzug beschlossen. Doch in Afghanistan herrscht Chaos. Die Taliban sind wieder stark geworden. Selbstmordattentate, Bombenanschläge und Entführungen kosten jährlich mehr als 3.000 Zivilist*innen das Leben. Der Film "Ghosts of Afghanistan - Die Macht der Taliban" gewährt Einblicke in den längsten und kostspieligsten Konflikt in der Geschichte des Nato-Bündnisses. Am Montag ist er bei ZDFinfo zu sehen, bereits ab Samstagfrüh in der Mediathek.