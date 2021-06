50 Jahre "Hard Rock Café": Am 14. Juni 1971 eröffneten zwei Amerikaner in der Londoner Old Park Lane das erste legendäre Café. Damals gab es noch nicht die unzähligen Rock'n'Roll-Erinnerungsstücke an den Wänden und in den Vitrinen, für die das Unternehmen heute berühmt ist. Weltweit existieren inzwischen 166 Filialen in 68 Ländern. Zuletzt lagen die jährlichen Erlöse nach Angaben des Restaurant-, Hotel- und Kasino-Imperiums schon bei mehr als 6 Milliarden Dollar. Trotz der Pandemie bleibt Hard Rock also gut im Geschäft, vor allem aufgrund der Merchandising-Einnahmen.