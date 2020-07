Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich für "Rettungs- und Asylzentren außerhalb der EU" ausgesprochen. Es würde sich um Zentren handeln, "in denen wir menschliche Lebensbedingungen garantieren und die wir schützen müssen - etwa unter dem Dach der Vereinten Nationen, aber auch durch ziviles und militärisches Engagement der EU", schreibt Schäuble in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Montag). Was an Schäubles Vorschlag - rechtlich und praktisch - dran ist und wie die Chancen stehen, dass die deutsche Ratspräsidentschaft Bewegung in die europäische Flüchtlingspolitik bringt, hat meine Kollegin Katja Belousova recherchiert.