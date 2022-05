Update am Abend : Soll die Maskenpflicht ganz fallen?

Es geht um Armut und Aufstieg, um Kirche und Emanzipation: Die Serie "State of Happiness" führt ins Norwegen der 60er Jahre. Ölfunde lassen aus dem Fischerdorf Stavanger eine moderne Großstadt werden - und stellen das Leben von vier jungen Menschen auf den Kopf. "Spannend und mitreißend inszeniert", urteilt die "Zeit". "Wenn man wollte, könnte man aus 'State of Happiness' eine mindestens so lange Saga kreieren wie 'Game of Thrones'". (Acht Folgen von je etwa 45 Minuten in der Arte-Mediathek.)