erinnern Sie sich noch, was Sie am 9. November 1989 gerade gemacht haben, als Sie vom Mauerfall in Berlin gehört haben? Ich war damals zehn und hab' die Hintergründe dessen, was sich da abspielte noch nicht so richtig erfassen können. Woran ich mich aber erinnere: Die glücklichen, ja euphorischen Gesichter der Menschen in den knuffigen Autos und auch derer, die ihnen wild grüßend auf die Motorhauben schlugen.