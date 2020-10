haben Sie in den vergangenen Monaten eigentlich noch an die gescheiterte Pkw-Maut gedacht? Das Prestigeprojekt der CSU, die sogenannte "Ausländermaut", die niemand außerhalb Bayerns so richtig haben wollte, die dann doch durch die Koalitionsverhandlungen gepeitscht und schließlich vom Europäischen Gerichtshof kassiert wurde? Nein? Dann hat die Union alles richtig gemacht.