4,9 Milliarden: Heute und damit einen Tag nach Thanksgiving in den USA ist "Black Friday". Während sich das Erntedankfest bislang nicht in Europa durchsetzen konnte, hat es die Schnäppchenjagd am Freitag längst über den Atlantik geschafft - ebenso wie der "Cyber Monday" am darauffolgenden Montag. Der Handelsverband Deutschland rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatz von rund 4,9 Milliarden Euro an den beiden Schnäppchen-Tagen. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 27 Prozent: