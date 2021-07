Unesco-Welterbekomitee tagt ab heute: In der zweiwöchigen Sitzung wird über die Auszeichnung bedeutender Kultur- und Naturstätten in der Welt beraten. Fünf Anträge mit deutscher Beteiligung stehen unter den rund 40 Nominierungen zur Entscheidung an: die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt, das jüdische Kulturerbe in Mainz, Speyer und Worms, die Kurorte Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen als Teil bedeutender historischer Bäder in Europa sowie die römischen Grenzwälle Donaulimes und Niedergermanischer Limes. Mit ersten Entscheidungen kann vom 23. Juli an gerechnet werden.