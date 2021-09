In Australien sollen Ziegen ab sofort dabei helfen, das Risiko von Buschfeuern einzudämmen. Mehrere Farmer haben eine Herde von Geißen und Böcken zur Verfügung gestellt, um die Gemeinde Clandulla im Bundesstaat New South Wales vor möglichen Feuern zu schützen. Die Tiere sollen zwei Monate lang in der Region grasen. Es werde erwartet, dass die Ziegen allein in den kommenden drei Wochen zwei Hektar kahl fressen und so eine Pufferzone vor dem Dorf mit 200 Einwohnern schaffen würden. Sollte es doch zu einem Feuer kommen, würde dieses sich dann viel langsamer ausbreiten, sagte Troy Gersbeck von der regionalen Feuerwehr.