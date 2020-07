Wird Italien seine Reformversprechen diesmal erfolgreich umsetzen? Ist Spanien bereit, Auflagen für Aufbauhilfen zu akzeptieren, um Hilfe in einer unverschuldeten Notlage zu erhalten? Und kann ein Ausweg darin liegen, die Milliardenhilfen gemeinsam mit dem regulären EU-Haushalt für 2021 bis 2027 zu verhandeln? Anzeichen dafür, was sich bis zum EU-Gipfel am Freitag noch bewegen könnte, dürften heute der italienische Besucher in Meseberg und morgen der spanische Gast im Kanzleramt liefern.