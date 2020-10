Die Silhouette des meisterhaften Mont-Saint-Michel in der Normandie ist weltweit bekannt. Doch längst hat die Inselfestung nicht all ihre Geheimnisse preisgegeben: Was verbergen die Steine dieser skulpturalen Abtei? Wie ist der Berg in der Mitte der völlig flachen Bucht entstanden? Die ZDFinfo-Dokureihe "Wunderwerke der Weltgeschichte" begleitet Wissenschaftler, die versuchen, die Lücken in der faszinierenden Geschichte des Mont-Saint-Michel zu schließen. Weitere Teile der Reihe: Chinas große Mauer, Der Felsentempel in Petra und die Inkastadt am Machu Picchu.