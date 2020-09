Da konnte Merkel noch so viel über 30 Jahre Wiedervereinigung, das Verhältnis zu China, die Digitalisierung von Schulen oder den europäischen Geist reden - am Ende lief alles auf Corona hinaus. "Wir riskieren gerade alles, was wir in den letzten Monaten erreicht haben", gab Merkel mit Blick die Nachlässigkeit mancher Bürger zu bedenken - und sorgte damit für ein Déjà-vu.