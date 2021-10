Per Videobotschaft nutzte auch Ex-US-Präsident Barack Obama die Gelegenheit, um einige äußerst warme Worte an seine "Freundin" Angela zu richten. "So viele Menschen, Mädchen und Jungen, Männer und Frauen, haben ein Vorbild gehabt, zu dem sie in schwierigen Zeiten aufschauen konnten", sagte Obama. Einer davon sei er selbst gewesen.