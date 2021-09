Mit einem Wahnsinnstempo raste sie von Termin zu Termin und erklärte mir ganz nebenbei, was die Finnen in puncto Frauenförderung besser machen als andere Länder in Europa. Sie selbst aber musste auch erstmal lernen, sich Gehör zu verschaffen: "Ich zwinge mich etwas zu sagen. Und manchmal ist das ein Desaster. Aber je öfter Du das gemacht hast, desto schneller vergisst Du die Zeiten, in denen Du nicht so gut gesprochen hast, wie Du das wolltest." Alle guten Redner hätten schließlich auch erstmal üben müssen.