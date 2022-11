Update am Morgen : Merkel - wenn Fußball Erinnerungen weckt

Der ehemalige britische Paralympics-Sprinter John McFall gehört zum neuen Ausbildungsjahrgang der Esa. Er soll an einer Studie teilnehmen, mit der die Weltraumagentur herausfinden will, ob körperliche Behinderungen die Arbeit im All beeinträchtigen. Ermittelt werden soll auch, welche Anpassungen an Raumstationen notwendig sind, um Parastronauten die Arbeit im All zu ermöglichen.