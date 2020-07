Seitdem sind sie nun also auf Augenhöhe. Sie sind keine Freundinnen, aber kennen sich lange. Sie vertrauen sich nicht 100prozentig, aber wissen, was die andere kann und will. Und beide wollen jetzt den Erfolg: Merkel, um ihre Kanzlerschaft am Ende europäisch glänzen zu lassen, von der Leyen, um nach einem holprigen Start im Amt nun historische Akzente zu setzen. Zwei, die sich brauchen. Mit von der Leyen ist das heute-journal am Abend zum Interview verabredet. Es dürfte auch um Merkel gehen.