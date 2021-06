fahren Sie gerne Bahn? So viel Frust es manchmal mit sich bringt, ist es doch in vielen Fällen die schnellste und bequemste Art, um von A nach B zu kommen - und dazu umweltfreundlich. Doch trotz der nötigen Klimawende wurden in der Vergangenheit vielfach gegenteilige Signale gesetzt, wie die Einstellung der Nachtzüge durch die Deutsche Bahn oder mancherorts auch der Rückbau des Schienennetzes. Der zweite Fall ist aktuell etwa für die Bewohner der Stadt Wiesbaden ärgerlich: Diese versinkt nach der überraschenden Sperrung einer in die Jahre gekommenen Brücke im Verkehrschaos - auch deshalb, weil in der Folge keine Züge den Wiesbadener Hauptbahnhof anfahren können, es aber an Alternativen für Umleitungen fehlt.