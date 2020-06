"Was nun, Frau Merkel?" hatten Bettina Schausten und ich im November 2015 gefragt, als die Flüchtlingskrise zur Krise ihrer Kanzlerschaft wurde. Wir haben alles im Griff, behauptete sie damals. "Was nun, Frau Merkel" fragten wir auch 2017, als die Jamaika-Pläne geplatzt waren. Seitdem vergingen viele Gelegenheiten für die Leitfrage unserer Interviewreihe. Schon musste man davon ausgehen, dass Fernsehen am Ende ihrer Kanzlerschaft keine Rolle mehr spielt.