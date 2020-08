Jetzt ist es raus: Die Bundeskanzlerin schaut zum Apéro vorbei, am Donnerstag. Sie schafft das, obwohl sie am selben Tag in Berlin die bekanntesten Köpfe der Fridays-For-Future-Bewegung trifft, einschließlich Greta Thunberg, die reden will: über mangelnden Einsatz im Kampf gegen den Klimaschutz. Für Merkels Gewissen sicher eine gewisse Dehnübung: von Berlin nach Bormes-les-Mimosas an einem Tag - klimaneutral geht das wohl kaum.