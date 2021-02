Vor Jahresfrist hätte die Kanzlerin eine solche Lockerungsübung bei stagnierenden Inzidenzzahlen wohl noch in den Bereich der "Öffnungsdiskussionsorgien" verwiesen. Meint sie es also überhaupt ernst? Ja und nein. Die Puffer-Perspektive ist für sie die halbwegs glaubhafte Möglichkeit, den Deutschen überhaupt Besserung in Aussicht zu stellen. Denen, die um ihre Existenzen bangen und denen, die einfach so Corona-müde sind, am liebsten jetzt sofort Urlaub buchen würden und schon vor sich sehen, wie die geimpften Briten die Handtücher auf die Liegen am Pool legen.