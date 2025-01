Update am Abend: Da muss sich Mutti nochmal einmischen

Die britische Seriespielt in einer Welt, in der jeder Mensch über 18 Jahren eine Superkraft entwickelt. Nur die 25-jährige Jen (Máiréad Tyers) wartet bisher vergeblich auf ihre. Zum Glück bewahren ihre Mitbewohner Carrie und Kash sowie ein mysteriöser streunender Kater sie davor, in Selbstmitleid zu versinken. Mit etwas Hoffnung und viel Verzweiflung macht sich Jen in dieser verwirrenden Welt auf die Suche nach ihrer Superpower. (Acht Folgen á 26 min, verfügbar bis 10.03.2025)