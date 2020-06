2013 krönte der britische "Daily Telegraph" Angela Merkel zur "Queen of Europe". Sie saß unbestritten im Sattel, die mächtigste und erfahrenste Regierungschefin Europas. Mehr gefürchtet als geliebt. Die deutsche Rolle als Zuchtmeister in der europäischen Finanzkrise hatte die Südländer gegen sie aufgebracht. Dann, in der Flüchtlingskrise 2015, wollten die Länder im Osten ihr nicht mehr folgen und auch im Westen verlor sie an Ansehen.