Die Pharmazie-Studentin hilft neben der Uni ehrenamtlich in einem Corona-Test-Zentrum aus, um sich in der Krise nützlich zu machen. Auch Djenab Barry, Jurastudentin, findet es ungerecht, "alles den jungen Menschen in die Schuhe zu schieben." Ohne Sozialleben werde man verrückt, ergänzt sie. Der französische Präsident Emmanuel Macron will sich am Abend im Fernsehen äußern - strengere Maßnahmen werden erwartet. Europa im Herbst 2020: auf der Suche nach richtigen Antworten auf ein Virus. Und der Winter kommt erst noch.