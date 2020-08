Die am Donnerstag beschlossenen Corona-Regeln sollen helfen, die kalten Monate so weit wie möglich unbeschadet zu überstehen. Bei der konkreten Umsetzung gibt es aber weiterhin Gesprächsbedarf. So befürchten etwa Mitarbeiter der Bahn Angriffe bei der Durchsetzung der Maskenpflicht in den Zügen. Und Sachsen-Anhalt geht im Kampf gegen das Coronavirus einen eigenen Weg. Was positiv für die nächsten Monate stimmt: Die Mehrheit der Deutschen findet die Corona-Maßnahmen richtig.