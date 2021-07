UN-Sicherheitsrat berät über Libyen-Konflikt: Bei dem Treffen in New York, an dem auch Außenminister Heiko Maas (SPD) teilnehmen wird, geht es um Ergebnisse der Libyen-Konferenz in Berlin vor drei Wochen. Noch immer ist nicht klar, ob Länder wie Russland, die Türkei und Ägypten wie versprochen ihre Kämpfer in absehbarer Zeit aus Libyen abziehen können.