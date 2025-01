Update am Morgen: Wach bleiben, Deutschland!

Schulterschluss bei nationaler Migrationspolitik hat eine andere Flughöhe als eine Entscheidung zur Grunderwerbssteuer in Thüringen. "Wir schaffen das" könnte nun der neue Schlachtruf der Alternative für Deutschland für die übernächste Bundestagswahl werden. Genau das wollte Friedrich Merz mit seinem Doppelaufschlag in dieser Woche doch verhindern, aber am Ende könnte er sein blaues Wunder erleben, als Mehrheitsbeschaffer für Kandidatin Weidel und Co.