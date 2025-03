Update am Morgen: Merz' Vertrauensvorschuss ist weg

Guten Morgen,

Friedrich Merz geht gleich mit zwei schweren Hypotheken in seine Zeit als Bundeskanzler. Die milliardenschweren Schulden für Verteidigung und Infrastruktur sind die eine. Das verlorene Vertrauen seiner Wähler ist die andere Hypothek. Fast drei Viertel der Deutschen halten im neuen Politbarometer den Vorwurf der Wählertäuschung angesichts des überraschenden 1-Billion-Euro-Pakets für berechtigt. Auch fast die Hälfte der Unions-Anhänger sind dieser Meinung, und unter den Anhängern des wahrscheinlichen Koalitionspartners SPD sind es noch viel mehr.

Quelle: ZDF

Während wir im letzten Politbarometer noch so etwas wie einen Vertrauensvorschuss für Merz messen konnten, der weit über die eigenen Stammwähler hinausging, ist der Blick auf den mutmaßlich nächsten Kanzler heute deutlich skeptischer. Inzwischen überwiegt die Zahl derer, die den CDU-Chef als Kanzler nicht gut fänden. Noch vor zwei Wochen überwog die Zustimmung.

Quelle: ZDF

Schulden kann man zurückzahlen. Vertrauen wiederzugewinnen, ist deutlich schwieriger. Was dabei helfen kann: Die Zustimmung zum Inhalt des Milliarden-Pakets ist hoch. Fast zwei Drittel unserer Befragten halten die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben für richtig.

Quelle: ZDF

Unsere Umfrage zeugt von einer sehr genauen Differenzierung der Wähler beim Blick auf das diese Woche Beschlossene. Die 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur werden deutlich skeptischer gesehen als das Paket für die Verteidigung.

Quelle: ZDF

In den Koalitionsverhandlungen wird es neben den neuen Ausgaben für die Bundeswehr auch um die Frage gehen, wie sie zu mehr Personal kommt. Im Politbarometer spricht sich eine große Mehrheit für eine allgemeine Dienstpflicht aus. Bei der Wehrpflicht ist der Blick differenzierter, aber es überwiegt die Zustimmung.

Quelle: ZDF

Der gestrige Weltglückstag erinnert uns daran, wie viel heller die Welt sein könnte. Die Gleichzeitigkeit der Kriege, Krisen und Konflikte drückt aufs Gemüt. Dass das spurlos an ihnen vorbei geht, sagt kaum jemand von unseren Befragten.

Quelle: ZDF

Ihnen trotzdem - oder gerade deswegen - einen schönen Freitag!

Stefan Leifert, Redaktionsleiter des ZDF heute journal und Moderator des ZDF-Politbarometers

Was heute noch wichtig ist

Bundesrat stimmt über Finanzpaket von Union und SPD ab: Damit die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigung und das schuldenfinanzierte 500-Milliarden-Euro Sondervermögen für Infrastruktur wirklich kommen können, braucht es auch in der Länderkammer eine Zweidrittelmehrheit. Diese gilt mittlerweile als relativ sicher, weil Bayern und Bremen eine Zustimmung signalisiert haben.

Haushaltsausschuss entscheidet über Ukraine-Hilfe: Der Ausschuss im Bundestag will mehr als elf Milliarden Euro für zusätzliche Militärhilfen für die Ukraine freigeben. Für das laufende Jahr stehen drei Milliarden Euro zusätzlich zu den bisher eingeplanten vier Milliarden Euro zur Verfügung. Zudem sollen außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen über 8,25 Milliarden Euro für die Militärhilfe für die Jahre 2026 bis 2029 bewilligt werden.

Abschluss des EU-Gipfels: Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen am zweiten und letzten Tag ihres regulären Frühjahrsgipfels darüber beraten, wie die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft gesichert werden kann. Zudem soll es um Aufrüstungspläne und die weitere Unterstützung für die Ukraine gehen.

Ausführlich informiert

US-Präsident Donald Trump will die ukrainischen AKW unter seine Kontrolle bringen. Was er damit bezwecken will und wie es um die Gespräche über eine Waffenruhe steht - ZDFheute live ordnet ein.

20.03.2025 | 31:36 min

Lage im Nahost-Konflikt

Israels Militärstrategie in Gaza - Analyse : Israel hat eine neue Offensive in Gaza gestartet. Welche Ziele verfolgt sie und was ist anders als bei der letzten Kampagne vor dem Waffenstillstand? Und wie stark ist die Hamas?

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Zahl des Tages

50.000

So viele Menschen leben in Deutschland schätzungsweise mit dem Down-Syndrom. Weil das Chromosom 21 bei den betroffenen Personen dreimal vorliegt, wird die Genveränderung auch Trisomie 21 genannt. Heute ist Welt-Down-Syndrom-Tag. Unter dem Motto #ImproveOurSupportSystems (#VerbessertUnsereUnterstützungssysteme) geht es darum, wie bedeutend strukturelle Unterstützung für Betroffene ist.

Ein Lichtblick

Quelle: dpa

Wir werden zu Ostern genügend Eier haben. „ Hans-Peter Goldnick, Präsident des Bundesverbands Ei

Die Vogelgrippe hat Hühnereier in den USA quasi zum Luxusgut gemacht. Auch in Norddeutschland mussten schon Legehennen-Bestände wegen der Seuche getötet werden. Und tatsächlich ist es so, dass Angebot und Nachfrage in den vergangenen Wochen nicht zusammengepasst haben, wie der Bundesverband Ei berichtet.

Doch kein Grund zur Sorge, sagt Präsident Goldnick: Denn die Situation hat sich wieder entspannt, und es sollten ausreichend Eier an Ostern da sein. Mehr Antworten auf Fragen zum Ei gibt es hier

Gesagt

Mein schönstes Gedicht?

Ich schreib es nicht.

Aus tiefsten Tiefen stieg es.

Ich schwieg es.

Obwohl es noch einer dieser Jahrestage ist, wollten wir Ihnen dieses Gedicht von Mascha Kaléko nicht vorenthalten. Seit 25 Jahren findet am 21. März der Welttag der Poesie statt, von der Unesco im Jahr 2000 ins Leben gerufen. Er soll "an den Stellenwert der Poesie, an die Vielfalt des Kulturguts Sprache und an die Bedeutung mündlicher Traditionen erinnern". Haben auch Sie ein schönstes Gedicht?

Was passiert beim Sport?

Kirsty Coventry wird die erste Frau an die Spitze des Internationalen Olympischen Komitees - das wurde gestern Nachmittag bekannt. ZDF-Reporter Markus Harm bezeichnet die Wahl als "richtig große Überraschung". Welche Rolle spielt der scheidende Präsident Thomas Bach?

20.03.2025 | 1:11 min

Top-Ausgangslage für die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale der Nations League: Das Hinspiel in Italien gewinnt die Elf dank Treffern von Tim Kleindienst und Leon Goretzka mit 2:1. Das Rückspiel findet am Sonntag in Dortmund statt (20:45 Uhr).

20.03.2025 | 8:55 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 21.03.2025 | 2:00 min

So wird das Wetter heute

Der Tag beginnt mit Nebel ganz im Norden. Nach dessen Auflösung scheint überall die Sonne. Am Nachmittag kommen im Südwesten Wolken auf. An den Küsten weht ein starker Ostwind. Die Temperatur steigt auf Werte von 13 bis 23 Grad.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von David Metzmacher