Gerade in Corona-Zeiten fällt auf, wie sehr die Pharmaindustrie unser Leben mitbestimmt: Die Produktion (lebens-)wichtiger Medikamente liegt in der Hand weniger Konzerne. Bei der Entwicklung von Medikamenten fokussieren sie sich auf alles, was viel Geld verspricht: lebensbedrohliche, chronische und seltene Krankheiten. Die Doku "Big Pharma - Die Macht der Konzerne" von ZDFinfo die Mechanismen, die Profiteure und die Opfer der Pharmaindustrie.