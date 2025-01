Update am Abend: Merz' Balance über bröckelnde Brandmauern

er gibt sich große Mühe, die Balance zu halten. Gleich zu Beginn der Migrations-Debatte im Bundestag greift Friedrich Merz die AfD an, ruft die zuvor in der Holocaust-Gedenkstunde gefallenen Worte des ukrainischen Shoa-Überlebenden Roman Schwarzman in Erinnerung, stellt ihnen Alexander Gaulands "Vogelschiss" gegenüber.