Update am Morgen: Innere (Un)sicherheit

wie konnte das passieren? Was tut der Staat für die Sicherheit? Diese Fragen ziehen sich wie ein blutroter Faden durch die Städte, in denen Migranten furchtbare Anschläge verübt haben - von Mannheim, Solingen, Magdeburg und Aschaffenburg über eine verunsicherte Gesellschaft bis in den Wahlkampf. "Es reicht, es reicht, es reicht", rief der bayerische Ministerpräsident Markus Söder , CSU, nach der tödlichen Messerattacke eines Afghanen in Aschaffenburg. "Ich bin es leid, wenn sich alle paar Wochen solche Gewalttaten bei uns zutragen", tönte Bundeskanzler Olaf Scholz seitens der SPD ziemlich ähnlich, und sein Herausforderer Friedrich Merz , CDU, kündigte gar an, beim Thema Migration "all in" zu gehen. Markige Worte nach Anschlägen - aber auch Antworten, wie sie zu verhindern wären?