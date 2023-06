Update am Morgen : Chinas Macht und Deutschlands Beitrag

Demut in Delhi. Auf seiner Asienreise wird der deutsche Verteidigungsminister heute wohl ein Zeichen setzen. Denn Boris Pistorius legt an einem Denkmal zu Ehren aller indischen Soldaten, die in den Kriegen des mittlerweile bevölkerungsreichsten Landes der Erde gefallen sind, einen Kranz nieder. Pistorius will in Indien werben für eine Allianz des Westens. Die soll China, den großen Nachbarn Indiens und neuerdings "systemischen Rivalen" Deutschlands, einhegen in eine "regelbasierte Politik". Und wenn es um die Dominanz Chinas geht, kann etwas Demut in Indien sicher nicht schaden.