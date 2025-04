Update am Morgen: Ein Koalitionsvertrag, zwei Sichtweisen

Guten Morgen,

Richtig ist, beide Seiten stehen unter Druck. Wie CDU CSU will die SPD den Vertrag durchbringen, braucht dafür aber die Zustimmung ihrer Mitglieder. Die Abstimmung über den Vertrag beginnt am Dienstag. Entsprechend betont die SPD-Führung, wie viele Posten und Inhalte die Sozialdemokraten in den Vertrag hineinverhandelt hätten.

Erst recht unter Druck steht aber auch der designierte Kanzler Friedrich Merz . Ist er doch nach gebrochenen eigenen Versprechen konfrontiert mit einer laut murrenden Basis. Und so versucht er seinerseits mit seinen Aussagen via "Bild am Sonntag", seine Anhänger zu beruhigen und das Triumphgeheul der SPD zu übertönen.

Vieles in dem Koalitionsvertrag ist unklar. Allein 299 Mal kommt das Wörtchen "wollen" vor, was eher einen Wunsch ausdrückt als eine konkrete Verabredung. Alles, so heißt es im Vertrag, stehe unter Finanzierungsvorbehalt

Außenministertreffen in Luxemburg: Die EU-Außenminister kommen am Montag in Luxemburg zu turnusgemäßen Beratungen zusammen. Im Zentrum steht erneut der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha soll per Video zugeschaltet werden.