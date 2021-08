Zahlreiche Fragen muss die Politik heute beantworten. Was ist das Ziel? Welche Parameter eignen sich in dieser Phase der Pandemie am besten, um die Lage zu beurteilen? Wann sollten welche Maßnahmen in Kraft treten? Bisher war es das oberste Ziel der Corona-Politik, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Die Inzidenz und die Belegung der Intensivbetten stiegen Hand in Hand. Nicht mehr: Wenn jetzt die Inzidenzen steigen, steigt die Zahl der Intensiv-Patienten noch lange nicht. Weil wir weniger schwere Krankheitsverläufe aufgrund der Impfungen haben.